Жителю Дагестана предъявят обвинение в реабилитации нацизма

В Дагестане завершено расследование уголовного дела о реабилитации нацизма в сети интернет (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) в отношении местного жителя. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

По версии следствия, фигурант распространил в сети интернет материалы с отрицанием фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, в том числе искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны.

Размещенные посты стали доступны неограниченному кругу лиц.

Наталья Белоштейн