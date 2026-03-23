Жителю Дагестана предъявят обвинение в реабилитации нацизма
В Дагестане завершено расследование уголовного дела о реабилитации нацизма в сети интернет (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) в отношении местного жителя. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.
По версии следствия, фигурант распространил в сети интернет материалы с отрицанием фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, в том числе искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны.
Размещенные посты стали доступны неограниченному кругу лиц.