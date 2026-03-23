Владимир Ковальчук возглавил Рыльский район Курской области

Депутаты представительного собрания Рыльского района Курской области избрали его главой Владимира Ковальчука. Ранее господин Ковальчук возглавлял район в статусе и.о. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ковальчук

Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

«Рыльский район — приграничье, зона нашего повышенного внимания. Работы, как и по всему порубежью, там гораздо больше, чем в остальных муниципалитетах. Тем не менее, мы обязаны возродить район, развивать его потенциал, вернуть туда мирную жизнь»,— отметил господин Хинштейн

Владимир Ковальчук работает в органах исполнительной власти около 24 лет. С сентября 2023 года главой Рыльского района был Андрей Белоусов, в феврале 2026-го ставший министром внутренней политики региона.

О масштабном реформировании курского правительства — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов