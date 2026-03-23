Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Ковальчук возглавил Рыльский район Курской области

Депутаты представительного собрания Рыльского района Курской области избрали его главой Владимира Ковальчука. Ранее господин Ковальчук возглавлял район в статусе и.о. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

«Рыльский район — приграничье, зона нашего повышенного внимания. Работы, как и по всему порубежью, там гораздо больше, чем в остальных муниципалитетах. Тем не менее, мы обязаны возродить район, развивать его потенциал, вернуть туда мирную жизнь»,— отметил господин Хинштейн

Владимир Ковальчук работает в органах исполнительной власти около 24 лет. С сентября 2023 года главой Рыльского района был Андрей Белоусов, в феврале 2026-го ставший министром внутренней политики региона.

О масштабном реформировании курского правительства — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов