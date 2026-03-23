Троих сотрудников «ТНС энерго Кубань» в Сочи осудили за взятки

Лазаревский районный суд в Сочи вынес приговор троим работникам ПАО «ТНС энерго Кубань» — Дмитрию Бабенко, Константину Борисенкову и Алексею Чевлытко за коррупционные преступления. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Главный фигурант дела Дмитрий Бабенко, занимавший должность в Сочинском филиале компании, систематически получал денежные средства от предпринимателей. Бизнесмены нарушали установленные нормы, оплачивая электричество по льготному тарифу для населения, хотя использовали энергию в коммерческих целях. За вознаграждение Бабенко не реагировал на эти нарушения и исключал объекты из плановых проверок.

Также осужденный брал деньги за быстрое оформление документов для увеличения мощности электроснабжения и передачу точек поставки энергии. В коррупционной схеме ему помогали Борисенков и Чевлытко. Общая сумма полученных от предпринимателей взяток составила свыше 1,5 млн руб.

Кроме того, Бабенко выступал посредником в передаче денег должностным лицам филиала ПАО «Россети Кубань». В 2022 году он передал 410 тыс. руб., в 2023-м — 5,8 млн руб. за ускоренное оформление документов на увеличение мощности. Однако эти преступления не были завершены, поскольку получивший деньги человек изначально не планировал их передавать и распорядился ими самостоятельно.

Суд признал всех троих виновными и назначил наказания с учетом степени участия каждого. Бабенко получил 8 лет колонии строгого режима с запретом работать в ресурсоснабжающих организациях на 2 года 6 месяцев. Борисенков приговорен к 5 годам колонии общего режима с аналогичным запретом на 2 года. Чевлытко получил 5 лет условно с испытательным сроком 3 года и запретом на профессиональную деятельность на год.

Бабенко и Борисенков взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина