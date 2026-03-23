Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто

Днем в понедельник, 23 марта, по Крымскому мосту перекрыли движение транспорта. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: сайт Минтранса РФ

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.

Причины введения ограничений не сообщаются. Информации о каких-либо воздушных угрозах не поступало.

