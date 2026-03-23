В Севастополе ограничат продажу алкоголя в жилых домах

В Севастополе с 30 марта вступают в силу новые ограничения на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Соответствующий законопроект обсудили на аппаратном совещании городского правительства и поддержали в Законодательном собрании, сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

Согласно принятым изменениям, кафе и бары в многоквартирных домах не смогут продавать алкоголь с 22:00 до 10:00. К таким заведениям установили новые требования: наличие лицензии, площадь зала не менее 50 кв. м, минимум 30 посадочных мест, обслуживание персоналом в фирменной одежде, отдельный вход и меры безопасности.

Власти также усилят контроль за размещением точек продажи алкоголя возле школ, больниц, спортивных объектов и других значимых учреждений. Муниципалитеты до конца мая определят границы территорий, где торговля алкоголем будет полностью запрещена.

Сейчас в жилых домах города работают 24 заведения с лицензией на крепкие напитки и около 40 точек продажи пива. После введения новых норм часть заведений привела деятельность в соответствие с требованиями, некоторые закрылись или изменили формат работы.

По словам Михаила Развожаева, законопроект разрабатывался с участием депутатов и учетом обращений жителей города.

Алина Зорина