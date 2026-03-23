НХЛ проведет матчи регулярного чемпионата в Финляндии

В следующем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» и «Сиэтл Кракен» проведут два матча регулярного чемпионата в Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встречи состоятся 12 и 14 ноября на Veikkaus Arena, домашней арене клуба «Йокерит», который с 2014 по 2022 год выступал в Континентальной хоккейной лиге. Матчи пройдут в рамках Global Series — программы, учрежденной для популяризации хоккея за пределами Северной Америки. Ранее в марте НХЛ объявила о проведении игр между «Оттава Сенаторс» и «Чикаго Блэкхокс» в Дюссельдорфе.

Команды НХЛ впервые сыграли в Финляндии во второй половине прошлого века, однако тогда они сталкивались с местными клубами. Впервые страна приняла матч регулярного чемпионата лиги в 2009 году. С тех пор таких встреч было 11.

Таисия Орлова