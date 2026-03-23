В Анапе будут звучать сирены 24 марта

На Пионерском проспекте в Анапе пройдет плановая проверка систем оповещения. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Проверка систем оповещения с включением сирен состоится с 10:00 до 16:00 24 марта на территории от парка «Джунгли» до села Витязево.

Управление гражданской обороны Анапы призвало жителей сохранять спокойствие и сохранять бдительность, так как в период проверки не исключено поступление сигналов о реальных угрозах.

