В Анапе будут звучать сирены 24 марта

На Пионерском проспекте в Анапе пройдет плановая проверка систем оповещения. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка систем оповещения с включением сирен состоится с 10:00 до 16:00 24 марта на территории от парка «Джунгли» до села Витязево.

Управление гражданской обороны Анапы призвало жителей сохранять спокойствие и сохранять бдительность, так как в период проверки не исключено поступление сигналов о реальных угрозах.

София Моисеенко

