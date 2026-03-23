Движение в долг

На четверть больше выдано автокредитов в Сибири в феврале 2026 года в сравнении с тем же периодом годом ранее — всего более 8,2 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем рост составил 22%. Тем не менее эксперты называют текущие темпы автокредитования низкими. Рынок, по их мнению, тормозят высокие процентные ставки, длительные сроки кредитования и возросшие суммы займов. Также на снижение покупательской способности в феврале 2026 года повлияли снегопады и морозы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сибирский рынок автокредитования переживает период стабилизации после существенного сокращения в прошлом году

Жители Сибири в феврале 2026 года оформили более 5,5 тыс. автокредитов на сумму 8,21 млрд руб. Это на 25% больше в сравнении с результатами прошлого года (в феврале 2025 года — 6,5 млрд руб.), сообщили «Ъ» в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). К январю этого года объем вырос на 22% (6,72 млрд руб.).

Доля кредитов на покупку нового автомобиля составила 66% от общего числа и 69% от объема автокредитов (в феврале 2025 года — 64% и 68% соответственно). Средний размер автокредита в феврале составил 1,4 млн руб. (год назад — 1,2 млн руб.), средний срок кредитования — 73 месяца (годом ранее — 66 месяцев).

Большая часть выданных автокредитов в Сибири приходится на Новосибирскую область (1,77 млрд руб.), Кузбасс (1,46 млрд руб.), Красноярский край (1,07 млрд руб.), Иркутскую (1,05 млрд руб.) и Омскую (1,03 млрд руб.) области.

Наибольшими темпами объем выдачи автокредитов в феврале 2026 года рос в Кемеровской (+30%) и Новосибирской (+24%) областях, а также в Красноярском крае (+17%).

ВТБ в феврале 2026 года выдал жителям Сибири на покупку автомобилей более 770 млн руб., это на 15% выше объема выдач января этого года и на 22% — февраля 2025-го, сообщили «Ъ» в пресс-службе банка. Количество сделок в феврале 2026-го по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 14%.

«Этот показатель выглядит закономерным и ожидаемым, однако не дает поводов для оптимизма. Дело в том, что столь скромный рост фактически нивелируется результатами января, когда продажи достигли трехлетнего минимума. Текущие темпы автокредитования остаются на низком уровне»,— комментирует директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.

В Сибири в январе 2026 года объем выдачи автокредитов превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 3,3%.

На рынок негативно влияют высокие процентные ставки, длительные сроки кредитования и возросшие суммы займов, считает Николай Филиппов. Также, по его мнению, к снижению покупательской активности привело ужесточение регулирования: с начала года при оценке долговой нагрузки заемщика учитываются только официальные доходы, к чему организации только начинают адаптироваться. Кроме того, спрос тормозили заморозки и обильные снегопады в ряде регионов.

В то же время управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что банкам в условиях системно возросших кредитных рисков стало легче одобрять заявки на автокредиты, чем на крупные необеспеченные потребительские ссуды.

Делать выводы о перспективах автокредитования на весь 2026 год, опираясь лишь на февральские данные, пока преждевременно, подчеркивает Николай Филиппов.

По прогнозам ВТБ, в 2026 году объем рынка автокредитования окажется на 5% выше результата 2025-го. Таким образом, рынок стабилизируется после существенного прошлогоднего сокращения, заявляют в банке.

Лолита Белова