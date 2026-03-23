На Ставрополье вынесли приговор по делу об осквернении могил

Прокуратура Курского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Судом установлено, что в марте 2025 года жительница села Ростовановского маркером нанесла различные оскорбительные надписи и символы в местах захоронения военнослужащих, погибших в ходе СВО с целью их осквернения.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении»,— отметили в ведомстве.

Защита пыталась обжаловать приговор, но Ставропольский краевой оставил его без изменений.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн