Олег Митволь выйдет на свободу 24 марта

Как стало известно “Ъ”, 24 марта истечет срок лишения свободы бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. В 2023 году его приговорили к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве. Бывший чиновник отбывает срок в подмосковной ИК-6.

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Дело Олега Митволя было связано с хищением при проектировании красноярского метро. Строительством занималось АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», где замглавы Росприроднадзора возглавлял совет директоров. Всего, по версии следствия, фигурант похитил более 900 млн руб.

Приговор по делу озвучил судья Железнодорожного суда Красноярска в сентябре 2023 года. Олег Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В 2024 году, а также в сентябре 2025 года осужденный ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, но ему отказывали. В ноябре 2025 года защита экс-чиновника попросила заменить неотбытую часть наказания более мягким: штрафом, исправительными работами и другим. Это прошение также отклонил Мособлсуд.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Олегу Митволю отказали в исправлении».

Никита Черненко