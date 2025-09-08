Осужденному за хищение экс-главе Росприроднадзора отказали в помиловании

Администрация президента России отказала в помиловании бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденному в 2023 году по уголовному делу о хищении средств при строительстве метров в Красноярске. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на одного из адвокатов экс-чиновника, соответствующее ходатайство отклонено.

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Об отказе в помиловании Митволю сообщили через ГУ ФСИН. До окончания срока отбытия наказания ему остается девять месяцев. Ходатайство в администрацию президента не первое прошение о помиловании, аналогичное не было поддержано в 2024 году комиссией по вопросам помилования.

Приговор Олегу Митволю был вынесен в сентябре 2023 года в Красноярске. Он обвинялся в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена, которым занималась его компания АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». В суде бывший чиновник полностью признал вину и заявил, что «перевыполнил» условия досудебной сделки, которую он заключил во время следствия, дав показания по восьми другим уголовным делам. Ему назначили четыре с половиной года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

В мае Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу Ярославской области Елену Магомедселимову, похитившую 112 млн руб. со счета Олега Митволя. В суде было установлено, что в 2022 году четверо злоумышленников оформили на Магомедселимову поддельные документы от имени Олега Митволя. После она сняла крупную сумму со счета бывшего чиновника в Дубае.

Влад Никифоров