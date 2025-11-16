Олегу Митволю отказали в исправлении

Олегу Митволю, в прошлом известному чиновнику и бизнесмену, ныне отбывающему в подмосковной колонии срок за мошенничество, совершенное при строительстве красноярского метро, не удалось добиться смягчения наказания. Суд отклонил соответствующее ходатайство защиты. Не в пользу осужденного оказалась характеристика от администрации исправительного учреждения: хотя взысканий у господина Митволя не было, а поощрение имеется, на путь исправления, решил суд, он все-таки не встал. Да и из ущерба по своему делу погасил лишь малую часть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь в 2023 году

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь в 2023 году

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 30 октября Московский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на решение Коломенского горсуда, отказавшего ранее Олегу Митволю, занимавшему в разное время должности заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного округа столицы, а также высокие посты в коммерческих структурах, в замене оставшейся части наказания более мягким.

Олег Митволь, напомним, в сентябре 2023 года был приговорен Железнодорожным судом Красноярска к четырем с половиной годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он обвинялся в хищении более 900 млн руб. при проектировании красноярского метро. Строительством подземки занималось АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», где господин Митволь тогда возглавлял совет директоров. Вину он признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Судебный процесс по его делу занял всего один день. Наказание экс-чиновник отбывает в коломенской ИК-6.

Осужденный уже пытался выйти на свободу. Сначала в 2024 году, а затем в сентябре этого года Олег Митволь ходатайствовал об условно-досрочном освобождении. Ему было отказано. На этот раз его защита почти сразу попросила о замене неотбытой части наказания более мягким. Среди таковых закон предусматривает штраф, исправительные работы и др.

В рассмотрении жалобы осужденный участвовал в режиме видео-конференц-связи.

В суде первой и апелляционной инстанций адвокат Олега Митволя указывала, что ее подзащитный нарушений установленного порядка отбывания наказания в колонии не допускал, к дисциплинарной ответственности не привлекался, взысканий не получал, а одно поощрение имеет.

Олег Митволь добросовестно выполняет поставленные перед ним задачи, работает, а по поводу совершенного ранее преступления раскаивается. Кроме того, сам осужденный за счет своего заработка в ИК, а также его родственники принимают меры к возмещению причиненного ущерба. Значит, сделала вывод адвокат, господин Митволь для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного наказания. Сам осужденный ее поддержал. Прокурор выступил против.

Однако суд первой инстанции пришел к выводу, что поведение осужденного в течение всего периода отбывания наказания не свидетельствует о том, что цель исправления осужденного уже достигнута. Об этом, в частности, говорится в характеристике, направленной в суд администрацией колонии. Кроме того, отмечено в решении суда, согласно исполнительному листу, размер задолженности господина Митволя по возмещению ущерба по уголовному делу составляет 951,3 млн руб., сам он погасил за счет зарплаты 154,9 тыс. руб., а вместе с родными — 2,1 млн руб.

В итоге апелляционная инстанция Мособлсуда не нашла нарушений, которые могли бы быть допущены при разбирательстве в суде первой инстанции, и оставила решение об отказе в удовлетворении ходатайства Олега Митволя и его защиты в силе. Теперь у адвоката осужденного остается возможность обратиться с жалобой в кассационный суд.

Александр Александров