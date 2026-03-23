Глубина переработки нефти в России выросла на 14 п.п. с 2011 года

По итогам 2025 года глубина переработки нефти в России выросла до 84,2%. Это на 13,7 п.п. больше по сравнению с 2011 годом. Выпуск светлых нефтепродуктов увеличился почти на 10 п.п. за тот же период, до 65,8%. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов.

Глубина переработки нефти показывает отношение объема продуктов переработки нефти к общему объему вещества, которое используется для переработки. Показатель используется для отслеживания эффективности нефтепереработки.

«Это очень хороший показатель»,— сказал господин Рубцов (цитата по ТАСС). По его словам, российские нефтегазовые компании с 2019 года модернизировали 27 установок НПЗ за 512 млрд руб. Всего планируется модернизировать 40 установок. Доля производства бензина пятого класса увеличилась в России до 96% благодаря модернизации НПЗ. В 2011 году этот показатель составлял около 1%.

Трубопроводные поставки нефти на российские НПЗ в марте могут вырасти до 19,9 млн т, или 641,5 тыс. т в сутки, следует из данных агентства Argus. Это на 4,6% выше год к году. Увеличение прокачки связано в том числе с переориентацией части экспортных объемов на внутренний рынок из-за санкций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сырье идет в переработку».