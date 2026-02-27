Сырье идет в переработку

Нефтекомпании могут увеличить трубопроводные поставки сырья на НПЗ в марте до 19,9 млн тонн, что превысит показатели аналогичных периодов 2024–2025 годов. Планы объясняются завершением ремонтов, сезонным ростом спроса, переориентацией объемов нефти с внешних рынков и снятым для производителей эмбарго на экспорт бензина.

Трубопроводные поставки нефти на НПЗ в марте могут вырасти до 19,9 млн тонн, или 641,5 тыс. тонн в сутки, говорится в обзоре агентства Argus. Такой показатель на 4,6% выше марта предыдущего года и на 2% больше, чем в марте 2024 года. Загрузку намерены нарастить как НПЗ крупных нефтекомпаний, так и независимые игроки.

Динамику аналитики связывают с завершением ремонтов на некоторых предприятиях и сезонным ростом спроса на топливо.

Кроме того, отмечают в Argus, увеличение прокачки в том числе обусловлено переориентацией на внутренний рынок части экспортных объемов из-за санкций.

Увеличение переработки в марте может быть связано и со снятием запрета на экспорт бензина с февраля для производителей, говорит Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал». При снятии эмбарго, по его словам, у компаний появляется больше гибкости в направлениях сбыта, и это само по себе поддерживает более высокую загрузку НПЗ.

По данным источника “Ъ” в отрасли, экспорт бензина в 2025 году составил в среднем 386 тыс. тонн в месяц.

В мартовские предварительные планы могут быть заложены «не переработанные» объемы февраля — фактическая цифра будет примерно на 5%, или 1 млн тонн меньше, указывает главный аналитик по рынкам нефти, нефтепродуктов и макроэкономике компании «Пролеум» Андрей Дьяченко. По его словам, реальная активность НПЗ будет зависеть от оперативной ситуации, а итоговые показатели переработки будут подстраиваться под фактический спрос.

Вместе с тем, собеседник “Ъ” на рынке сообщает, что аварийные ремонты на части НПЗ были продлены на март. Оперативные данные, по его оценке, указывают на возможное снижение планов прокачки на предприятия на 100–150 тыс. тонн.

Партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков отмечает, что для переработчиков сейчас сложилась благоприятная конъюнктура: экспортная альтернатива остается привлекательной, а внутренний спрос достигнет своего пика лишь к маю—июлю. Аналитик считает планы компаний реалистичными по мере завершения плановых и аварийных ремонтов на заводах.

В феврале, как пишет Bloomberg, внеплановые ремонты НПЗ и остановка поставок по «Дружбе» в Венгрию и Словакию привели к увеличению морского экспорта сырья из России. По данным отслеживания судов, которые приводит издание, за четыре недели до 15 февраля средний объем отгрузок достиг 3,39 млн баррелей в сутки (б/c), демонстрируя еженедельный прирост в течение месяца. Но показатели остаются почти на 12% ниже максимумов декабря 2025 года.

По словам источника “Ъ” в отрасли, экспортные поставки нефти Urals сейчас выгоднее внутренних примерно на 1–3,5 тыс. руб. за тонну, или 4–14% в зависимости от направления.

Восстановление рентабельности внутренних продаж ожидается весной с сезонным оживлением спроса, который повлечет за собой рост цен в оптовом и розничном сегментах, говорит управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.

Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам компании «Эйлер» Андрей Полищук говорит, что рост доходности отгрузок на внутренний рынок ожидается в том числе из-за перехода демпферных выплат нефтяникам в положительную зону. В декабре-январе субсидии по дизтопливу опускались до отрицательных значений на фоне снижения разницы между стоимостью сырья и нефтепродуктов. Руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин добавляет, что для условного среднего НПЗ должна соблюдаться равная доходность поставок на экспорт и внутренний рынок: более низкая цена внутри России нивелируется отсутствием экспортного транспортного плеча.

Ситуация на российском рынке топлива стабильная, объемы производства позволяют обеспечивать спрос и накапливать запасы к летнему сезону, говорил 25 февраля вице-премьер Александр Новак. По его словам, необходимости в отмене запрета на экспорт сейчас нет, но правительство не исключает такой меры в будущем.

