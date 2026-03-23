Прокуратура Новороссийского гарнизона выявила продажу контрафактных сухпайков

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотрит дело о нарушении исключительных прав на товарный знак в отношении индивидуального предпринимателя Азамата Булхаирова, который ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за незаконную торговлю армейскими сухпайками.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск», военная прокуратура Новороссийского гарнизона обратилась в суд с требованием привлечь бизнесмена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (производство или реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака). К участию в деле в качестве третьего лица привлечено акционерное общество «Военторг».

Судебное заседание по делу назначено на 27 апреля 2026 года.

Это не первый судебный процесс с участием предпринимателя Азамата Булхаирова. В мае 2025 года СМИ сообщали, что Арбитражный суд Югры в четвертый раз выписал штраф бизнесмену из Сургута, который продавал в интернете армейские сухпайки. Тогда иск против предпринимателя подала прокуратура Бикинского гарнизона, куда обратилась жительница Хабаровского края, купившая на сайте «Вайлдберриз» армейский продуктовый набор производства Грязинского пищевого комбината. На коробке присутствовали надписи «Военторг» и «Армия России». По закону продажа товаров с такой маркировкой гражданским или третьим лицам запрещена.

Арбитражный суд привлек господина Булхаирова к ответственности по административной статье о незаконной торговле с использованием чужого товарного знака, назначив штраф в 65 тыс. руб.

Ранее с бизнесмена взыскали 938 млн руб. за незаконную торговлю индивидуальными рационами питания (ИРП) Минобороны РФ. С исками против него в суд обращались военная прокуратура Черноморского флота, военная прокуратура Кяхтинского гарнизона, военная прокуратура Борзинского гарнизона и другие ведомства.

Наталья Решетняк