В Новороссийске обновят 46 многоквартирных домов по программе капремонта

В 2026 году в Новороссийске планируют обновить 46 многоквартирных домов по программе капитального ремонта. К работам приступили по четырем адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Программа капитального ремонта действует в Краснодарском крае с 2014 года. За это время отремонтировали более 8 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают свыше 700 тыс. человек.

Новороссийск является третьим по численности населения городом в регионе. В прошлом году там обновили 37 зданий. Специалисты восстановили и заменили изношенные конструкции, которые относятся к общему имуществу собственников. В этом году по программе капитального ремонта в домах города-героя обновят 29 крыш, 18 фасадов, 18 систем электроснабжения, шесть систем отопления, две системы канализации и четыре лифта.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Дениса Сороколетова, степень благоустроенности дома зависит от состояния фасада, кровли и инженерных систем. Сейчас работы ведутся на улице Суворовской, там меняют кровлю, на улице Советов ремонтируют фасад, а в двух зданиях на улице Козлова и в селе Гайдук обновляют инженерные сети.

