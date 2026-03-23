В Дагестане выявлены три стоматологии без лицензии

Унцукульский районный суд Дагестана рассмотрит иски прокуратуры о запрете деятельности трех стоматологических кабинетов из-за отсутствия лицензий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Прокуратура Гумбетовского района провела проверку исполнения законодательства при оказании медицинских услуг. В ходе надзорных мероприятий выявлены 3 медицинских стоматологических кабинета, в которых стоматологические услуги населению оказывались без соответствующих лицензий», — говорится в сообщении ведомства.

По постановлениям прокуратуры владельцы медицинских кабинетов оштрафованы.

Наталья Белоштейн