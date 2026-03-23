Владельцу воронежской «Калины ойл» продлили домашний арест

Коминтерновский райсуд Воронежа продлил на три месяца домашний арест основателю «Калина ойл» Валерию Борисову. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения будет действовать до 14 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники УФСБ по Воронежской области задержали господина Борисова в конце января. Его заподозрили в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Суть уголовного дела не раскрывалась. Мягкую меру пресечения предпринимателю назначили в связи с признанием вины.

В 2019 году Центральный райсуд Воронежа приговорил Валерия Борисова к двум годам колонии за мошенническое возмещение 65 млн руб. налогов. Тогда бизнесмен полностью признал вину и погасил ущерб.

Топливная компания «Калина ойл» была основана в 2002 году. На сегодняшний день день она владеет сетью из более чем 80 заправок, расположенных в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях.

Сергей Толмачев