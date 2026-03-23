Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владельцу воронежской «Калины ойл» продлили домашний арест

Коминтерновский райсуд Воронежа продлил на три месяца домашний арест основателю «Калина ойл» Валерию Борисову. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения будет действовать до 14 июня.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники УФСБ по Воронежской области задержали господина Борисова в конце января. Его заподозрили в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Суть уголовного дела не раскрывалась. Мягкую меру пресечения предпринимателю назначили в связи с признанием вины.

В 2019 году Центральный райсуд Воронежа приговорил Валерия Борисова к двум годам колонии за мошенническое возмещение 65 млн руб. налогов. Тогда бизнесмен полностью признал вину и погасил ущерб.

Топливная компания «Калина ойл» была основана в 2002 году. На сегодняшний день день она владеет сетью из более чем 80 заправок, расположенных в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях.

Сергей Толмачев