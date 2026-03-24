«Мы предлагаем единую цифровую среду вместо «зоопарка технологий»

Директор продуктового офиса «Ростелеком Ключ» Елена Нечай — о цифровизации жилых комплексов и умных сервисах.



В прошлом году правительство утвердило концепцию цифровизации многоквартирных домов, а в феврале была принята профильная дорожная карта, в которой особое внимание уделяется вопросам импортозамещения оборудования. Тренд на внедрение умной домофонии, систем контроля доступа и интеллектуальных приборов учета уже стал стандартом для большинства современных российских новостроек. Однако в сегменте вторичного жилья переход на новые стандарты буксует из-за устаревшей инфраструктуры и сложностей с согласованием инициатив на общих собраниях собственников. Дополнительным барьером становится фрагментация рынка: установка разрозненных локальных систем от разных вендоров усложняет жизнь управляющим компаниям и мешает масштабированию сервисов. О стоимости базового пакета умного дома, применении нейросетей на парковках и способах избежать создания «зоопарка технологий» рассказала директор продуктового офиса «Ростелеком Ключ» Елена Нечай.

– Как вы оцениваете текущий уровень цифровизации жилой недвижимости в России? И где в этой системе координат находится Северный Кавказ?

– В тренде сейчас находятся все, но цифровизация идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Застройщики сегодня кровно заинтересованы в привлекательности своего жилья и безопасности будущих объектов. Именно поэтому в сегменте новостроек интеграция умных сервисов идет значительно быстрее. А вот во вторичном жилье процесс движется крайне медленно. Во-первых, на многих домах до сих пор стоят определенные системы прошлых периодов, так называемая старая инфраструктура, и менять ее экономически не всегда выгодно. Во-вторых, где-то сами собственники не считают такие изменения нужными для их жизни.

Если оценивать конкретно Северный Кавказ и такие города, как Ставрополь, то этот макрорегион выступает крепким «середняком», он не лучше и не хуже других. В целом по стране почти все современные новостройки уже на этапе сдачи оснащаются комплектами цифровых сервисов. Застройщики подходят к этому по-разному: кто-то берет полный «букет» от умной домофонии до шлагбаума с автоматическим распознаванием номеров, кто-то ограничивается только домофоном и видеонаблюдением. То есть готовые комплекты на объектах уже есть.

– На каком этапе вы начинаете взаимодействовать с девелоперами и что входит в базовый пакет цифровизации?

– Оптимально договариваться на самом раннем цикле — на этапе проектирования объекта или начала строительства. Часто диалог начинается еще с подведения широкополосного доступа в интернет (ШПД). Мы даем интернет на объект, а дальше, уже поверх этого канала связи, предлагаем застройщику наши профильные цифровые услуги.

Застройщики очень щепетильно относятся к стоимости своего квадратного метра и хотят экономить. Однако конкуренция девелоперов сейчас идет не только в дешевизне метра, но и в качестве инфраструктуры для жителей. При этом услуги цифровизации стоят недорого и не добавляют огромной наценки к стоимости жилья. В базовый цифровой пакет входят вещи, которые работают с доступом жителей на территорию: умная домофония и шлагбаумы. Если у жилого комплекса есть закрытая территория — добавляются уличные камеры видеонаблюдения. Также в этот комплекс входят умные счетчики тепла и воды, которые стали неотъемлемой частью домохозяйств и реально позволяют экономить ресурс.

– Как обстоят дела с импортозамещением оборудования и программного обеспечения в вашей сфере?

– Наша платформа является федеральной, централизованной и установлена в собственных центрах обработки данных (ЦОД) «Ростелекома». Сам софт — это сугубо наша разработка, которую пишут российские IT-специалисты, сотрудники компании. Ни о какой внешней разработке речи не идет, поэтому в программной части и центральной архитектуре степень импортозамещения полная.

С оборудованием ситуация посложнее, так как мы устанавливаем продукцию сторонних производителей: домофоны, шлагбаумы. В эконом- и среднем сегментах уже есть импортозамещенные устройства, видеонаблюдение также практически полностью локализовано. Вопросы пока остаются с премиальными домофонами, где процесс еще не завершен. Однако государство активно этим занимается: правительством принята дорожная карта по цифровизации жилья, где тема импортозамещения фигурирует в явном виде.

– Кто несет ответственность за сбои в системе и ее дальнейшее обслуживание?

– Мы отвечаем за то, чтобы вся система на объекте работала исправно. За все, что устанавливает «Ростелеком», мы гарантируем определенные параметры качества и доступности сервиса. Мы строго следим за обращениями и за последние несколько лет ни разу не выходили за границы обещанных критериев качества. Мы не работаем по принципу «установили аппаратуру и убежали». У компании есть безграничное преимущество — мы обладаем огромной инфраструктурой по всей стране. Наша услуга обслуживается теми же людьми, которые обслуживают классическую сеть «Ростелекома», мы присутствуем практически в каждом населенном пункте и сами сопровождаем свои системы.

– Насколько ваши продукты сложны в освоении для пожилых людей? И есть ли в них место для технологий искусственного интеллекта?

– Интерфейс удобен всем, потому что у нас предусмотрено большое количество способов взаимодействия с системой. Бабушка может по привычке пользоваться обычным ключом-«таблеткой». Более продвинутые пользователи открывают двери через мобильное приложение, используют голосовое открытие через Siri или распознавание по контурам лица. Также можно отправлять гостевые пароли. Это дает новые возможности для заботы: например, взрослые дети могут со своего телефона удаленно открыть домофон пожилым родителям, предварительно посмотрев по камере, кто именно пришел.

Что касается искусственного интеллекта (ИИ), мы применяем его только там, где это объективно необходимо. Основная сфера сейчас — видеоаналитика. У нас есть сервис «свободные парковки»: нейросеть анализирует видео с камер, и житель в приложении видит, есть ли у дома свободное место.

– С какими главными сложностями сталкиваются жители старых домов, желающие оцифровать свой двор?

– Технически оборудование можно ставить на дома любого года постройки. Основная сложность — организационная. Нужно провести общее собрание собственников (ОСС) и проголосовать за внедрение. Порой даже очень активные инициативные группы не могут собрать кворум, потому что всегда находятся консервативные соседи, не готовые об этом думать.

Кроме того, мы стараемся отучать рынок от так называемого «зоопарка технологий». Есть застройщики или управляющие компании (УК), которые точечно решают проблемы: покупают 20 домофонов у стороннего вендора и считают вопрос закрытым. Но такая схема не масштабируется. Если дом захочет добавить камеры или шлагбаумы, на объекте появится технический «фарш» из оборудования разных провайдеров. Это неудобно и серьезно удорожает жизнь УК: им приходится обслуживать разрозненные системы и платить в разные адреса. Наша же платформа «Ключ» работает как единый конструктор. Через одно мобильное приложение житель управляет доступом, просматривает камеры и даже может напрямую оставлять заявки в свою УК.

– Каковы ваши планы по развитию цифровых сервисов на ближайшую перспективу?

– План расписан на многие месяцы вперед. Во-первых, мы будем расширять парк предложений на придомовой территории. Во-вторых, готовы предоставлять застройщикам комплекты оборудования «Умный дом» от разных производителей для установки непосредственно внутри квартир, органично встраивая их управление в наше мобильное приложение. И третье важное направление — мы хотим дать физическим лицам больше возможностей: чтобы житель мог самостоятельно, прямо в приложении, докупать интересные ему опции и пакеты сервисов, такие как дополнительное видеонаблюдение или аналитика парковок.

