Зинедин Зидан возглавит сборную Франции по футболу после чемпионата мира

Федерация футбола Франции (FFF) достигла с Зинедином Зиданом устной договоренности о его назначении на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник.

Зинедин Зидан

Фото: Pablo Rodriguez / Quality Sport Images / Getty Images Зинедин Зидан

Зидан сменит Дидье Дешама, который руководит сборной Франции с 2012 года. В январе 2025 года последний заявил, что покинет должность после чемпионата мира-2026. Президент FFF Филипп Диалло в интервью газете Le Figaro сказал, что «уже знает личность следующего тренера».

По информации Le Parisien, Зидану и FFF осталось обсудить несколько деталей. Он хочет больше помощников в тренерском штабе, чем есть сейчас у Дешама.

Зинедину Зидану 53 года. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира (1998) и чемпионат Европы (2000). В 1998 году стал обладателем «Золотого мяча». В качестве тренера француз возглавлял мадридский «Реал» (2016–2018, 2019–2021). Под его руководством клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

Таисия Орлова