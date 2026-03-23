Пострадавших при атаке БПЛА на Кубани выписали из больницы

В Краснодарском крае из больницы выписали двоих пострадавших в результате атаки беспилотников в станице Новоминской Каневского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Всех пострадавших при атаке БПЛА выписали»,— говорится в сообщении.

Атака беспилотных летательных аппаратов на сельхозпредприятие в станице Новоминской произошла 12 марта. В результате происшествия погиб один местный житель, еще двоих госпитализировали с травмами различной тяжести.

В результате атаки беспилотников на сельхозпредприятии повредили административные здания и цистерны с патокой, впоследствии произошло возгорание.

Алина Зорина