Портфель жилищных кредитов на Ставрополье вырос до 284 млрд рублей

Портфель ипотечного кредитования в Ставропольском крае достиг 284,4 млрд рублей на 1 февраля 2026 года, увеличившись за год на 11,6% при просроченной задолженности всего 1%. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщила пресс-служба Южного главного управления Банка России.

Объем жилищного кредитования в регионе продолжает расти, несмотря на жесткие рыночные условия. Низкая доля просроченной задолженности свидетельствует о высоком качестве обслуживания долга.

Эксперты связывают сохранение двузначных темпов роста с перераспределением спроса. После отмены массовой государственной поддержки основным драйвером в крае стали адресные программы — прежде всего обновленная семейная и сельская ипотека. Недвижимость остается для граждан понятным защитным активом на фоне инфляционных ожиданий.

Минимальный уровень просроченной задолженности участники рынка объясняют политикой Центрального банка. Повышенные требования к показателю долговой нагрузки и первоначальному взносу заставили кредитные организации ужесточить подходы к оценке заемщиков. Банки одобряют заявки преимущественно надежным клиентам со значительными накоплениями, что позволяет сектору наращивать объемы без риска массовых неплатежей.

Валерий Климов