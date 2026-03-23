Ставропольские ученые к октябрю выпустят ЧПУ-станок с работой на двух лазерах

Исследователи Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе разрабатывают лазерный ЧПУ-станок с двумя CO-лазерами, сообщили в СКФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Станок позволит одновременно изготавливать идентичные детали на двух полях, сократив время мелкосерийного производства вдвое. Команда выпустит прототип к октябрю 2026 года.

Проект запустила студентка направления «Графический дизайн» Ангелина Рожко. Она руководит разработкой под контролем Романа Саленко, начальника отдела проектно-грантовой деятельности Пятигорского филиала СКФУ. Идея возникла, когда Рожко наладила производство подставок под стаканы и кружки на одном лазерном станке CO. Для расширения производства она планировала купить второй аппарат, но на российском рынке не нашла станков с двумя лазерами. Тогда команда создала собственный прототип с единым компьютерным блоком управления — он уже работает.

Станок обрабатывает фанеру, дерево, ткань и другие материалы. Два лазера ускоряют массовое производство на 100%, создают резервный источник и позволяют задавать разные настройки для разнородных заготовок на одном листе. Это снижает себестоимость продукции за счет экономии на площади, персонале и энергии, а оборудование окупается быстрее без покупки второго станка. Его интегрируют с токарными и фрезерными машинами для комплексного производства.

Фонд содействия инновациям выделил команде 1 млн руб. в рамках конкурса «Студенческий стартап». В 2025 году 51 студент СКФУ выиграл гранты по этой программе, а в 2026-м поступило свыше 400 заявок. Более 30% выпускников университета проходят курсы предпринимательства. И.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова отметила, что такие проекты превращают инженерные идеи студентов в рыночные продукты и оставляют молодежь в регионе для развития экономики Ставрополя и страны.

Сейчас команда собирает рамную конструкцию. Станок ориентируют на организации и частных мастеров для тиражирования мелких партий. Проект вписывается в активность СКФУ по лазерным технологиям: университет улучшает лазеры для резки, сварки и медицины, создает кластер радиоэлектроники и разрабатывает солнечные батареи. Разработка усиливает позиции Ставрополья как центра инноваций в Северо-Кавказском федеральном округе.

Станислав Маслаков