Анапский суд рассмотрит дело обвиняемого в ДТП с пострадавшим
Житель Краснодара предстанет перед судом в Анапе по обвинению в ДТП с пострадавшим. По данным прокуратуры Краснодарского края, уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено на рассмотрение судьи.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, житель Краснодара в сентябре 2025 года в состоянии алкогольного опьянения наехал на бордюрный камень, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля. Пассажир, находившийся в салоне машины, получил повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Согласно сведениям прокуратуры, с учетом действующего законодательства виновнику ДТП может грозить наказание до семи лет лишения свободы.