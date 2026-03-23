Кубанские вузы адаптируют программы под технологический суверенитет России

Кубанские университеты адаптируют образовательные программы под новый правительственный перечень из более 500 профессий и специальностей для обеспечения технологического суверенитета России. Об этом сообщает «BFM Кубань».

В Кубанском государственном технологическом университете анализ показал соответствие почти 80% направлений подготовки задачам технологической независимости страны.

«Мы проанализировали, какие из направлений подготовки специальностей нашего университета соответствуют задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации»,— отметил проректор по учебной работе КубГТУ Евгений Дьяконов.

По его словам, в перечень вошли около 30 направлений бакалавриата, 10 специальностей и 20–25 магистерских программ. За последние два года вуз запустил три новых направления высшего образования: «Нефтегазовая техника и технология», «Проектирование технологических машин и комплексов», «Прикладная геодезия». В системе среднего профессионального образования добавились «Архитектура», «Разработка и управление программным обеспечением», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин». Бюджетные места по направлениям «Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение», «Электроэнергетика» ежегодно увеличиваются.

Кубанский государственный университет реализует более 250 образовательных программ по всем основным направлениям, включая приоритетные. «Номенклатура программ охватывает основные направления, в том числе приоритетные, утвержденные Правительством Российской Федерации»,— сообщил первый проректор КубГУ Темыр Хагуров. Программы ежегодно актуализируются согласно запросам работодателей и государственным установкам.

В Кубанском государственном медицинском университете в приоритетный список попали 130 направлений — от среднего профессионального образования до аспирантуры. Контрольные цифры приема постоянно растут: по программам ординатуры прирост составляет 7% ежегодно.

Среди программ СПО выделяются лабораторная диагностика, фармация, сестринское дело. На уровне высшего образования — педиатрия, лечебное дело, медико-профилактическое дело. В аспирантуре приоритетными стали генетика, микробиология, клеточная биология, промышленная фармация. В ординатуре — рентгенология, инфекционные болезни, кардиология, эпидемиология.

Алина Зорина