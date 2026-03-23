Трамп может пригласить Лукашенко в Белый дом

США обсуждают возможность встречи президентов Дональда Трампа и Александра Лукашенко в Белом доме, сообщил изданию Financial Times спецпосланник президента США Джон Коул. По его словам, внутренние дискуссии велись «в течение нескольких месяцев», но еще ничего не решено окончательно.

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

«Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы добиться этого, но я думаю, мы добьемся своего»,— сказал господин Коул.

Джон Коул отказался сообщить, какие предварительные условия могут быть выдвинуты для встречи. «В конечном итоге это зависит от президента», — сказал он. Встреча может состояться либо в Белом доме, либо в резиденции президента США в Мар-а-Лаго, пишет FT.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко провел очередные переговоры с посланником президента США Джоном Коулом. По итогам встречи белорусский лидер сообщил, что американская делегация передала ему предложение президента Дональда Трампа встретиться с ним в США. Господин Лукашенко также заявил, что его американский коллега предлагает ему «большую сделку».

Анастасия Домбицкая