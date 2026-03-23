СКА расторг контракт с форвардом Лайпсиком перед стартом play-off

Петербургский хоккейный клуб СКА «по соглашению сторон» расторг контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Брендан Лайпсик

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Брендан Лайпсик

В ноябре 2025 года Лайпсик подписал годичное соглашение со СКА. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел за петербургский клуб 31 матч, набрав 16 очков (10 голов + 6 передач). В клубе поблагодарили форварда за работу и пожелали ему «удачи в дальнейшей карьере».

Ранее в КХЛ Лайпсик выступал за московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирскую «Сибирь». В 2024 году канадский хоккеист получил российское гражданство.

СКА завершил регулярный сезон на пятом месте Западной конференции. В первом раунде play-off КХЛ команда встретится с ЦСКА. Первый матч серии до четырех побед состоится 23 марта в Москве.

Таисия Орлова