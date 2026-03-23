В Башкирии озаботились проблемой разделения полномочий по ремонту местных дорог

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии предлагает оставить в компетенции муниципалитетов вопросы содержания дорог местного значения, следует из письма за подписью первого заместителя министра Виктора Жулькова в ответ на запрос «Ъ-Уфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ», вступающие с начала 2027 года в силу изменения в законодательство о местном самоуправлении предполагают, что дороги местного значения станут частью региональной дорожной сети. По мнению участников рынка, это приведет к недофинансированию сельских, районных и городских дорог. Во избежание рисков регионам необходимо как можно быстрее принять законы о передаче местных дорог в ведение муниципалитетов. Сделать это нужно до утверждения бюджетных документов на новый календарный год.

Актуальным вопрос считают и в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Ведомство предлагает закрепить за муниципалитетами дорожную деятельность в отношении автодорог местного значения, включая работу парковок, организацию дорожного движения и другие полномочия в этой сфере. За районами и городами нужно оставить, полагают в минтрансе, вопросы транспортного обслуживания местного населения, а также программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Пожелания министерства направлены в специальную комиссию по разработке предложений о внесении изменений в региональное законодательство о местном самоуправлении, учрежденную главой Башкирии.

На прошлой неделе «Ъ-Уфа» рассказывал о том, что глава Башкирии Радий Хабиров предложил проект нового закона о местном самоуправлении. Из текста проекта следует, что к полномочиям муниципалитетов будут относиться лишь вопросы муниципального контроля автотранспорта, электротранспорта и дорожного хозяйства в границах города и района. В ст. 20 законопроекта, тем не менее, оговаривается, что дорожная и транспортная сферы могут быть переданы с регионального на местный уровень, однако для этого потребуется принятие отдельного закона. По умолчанию, эти вопросы, как и проблема финансирования сфер, останутся заботой республики.

Идэль Гумеров