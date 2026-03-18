В Башкирии не будут ликвидировать сельсоветы

Глава Башкирии Радий Хабиров внес в Курултай проект нового закона «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», сообщает «РБК Уфа».

108-страничный документ принимается в связи со вступлением в силу нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который, в числе прочих, ликвидирует двухуровневую систему муниципальной власти — сельские поселения упраздняются, объединяясь в муниципальные округа. Также закон меняет порядок избрания мэров городов-столиц регионов: теперь кандидатуру на пост градоначальника может представить только руководитель субъекта.

В Башкирии, тем не менее, решили учесть «исторические и иные местные традиции» и поэтому действующие виды местного самоуправления сохраняются — как и раньше, в республики оно будет представлено сельскими и городскими поселениями, муниципальными районами и городскими округами.

Однако порядок избрания руководства муниципальных органов изменится. Если глав сельских поселения так же будут выбирать депутаты местного совета из своего же состава, то руководителей городских поселений и округов, а также муниципальных районов городские и районные советы будут избирать только из числа кандидатов, представленных главой Башкирии. Исключение составит только закрытый город Межгорье, где главу города также будет избирать совет на основе конкурса.

Отмечается, что новый порядок избрания городских и районных глав будет действовать только после истечения срока полномочий нынешних руководителей администраций.

Кроме того, законопроект предлагает приравнять понятия глав муниципального образования и местной администрации — то есть, стирается грань между сити-менеджером и главой администрации. Тогда как сегодня, например, по уставу Уфы, главой городского округа является именно председатель горсовета, а не глава администрации.

В апреле прошлого года глава Башкирии учредил специальную комиссию по приведению законов о местном самоуправлении в соответствии с новыми федеральными нормами. Работа комиссии должна закончиться 30 апреля.

Ранее сам господин Хабиров и иные публичные лица высказывались о необходимости сохранить в республике привычную модель местного самоуправления.

Подробнее — в материале «Ъ-Уфа» «Власть на расстоянии вытянутой руки и кулака».

Идэль Гумеров