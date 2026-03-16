Муниципалитеты лишают проезжей части

Минтранс работает над решением возможной проблемы содержания местных автомобильных дорог, общая протяженность которых превышает 1 млн км. Согласно новому законодательству, с 1 января 2027 года все эти трассы станут частью региональной дорожной сети, что создает, по мнению отраслевой ассоциации РАДОР, серьезный риск ухудшения финансового обеспечения дорог. Это, в свою очередь, может нарушить планы отремонтировать к 2030 году 60% всех «регионалок»: такую задачу ранее перед правительством ставил президент. Чтобы исключить риски, регионам нужно оперативно изменить законодательство, но активных действий субъекты пока не предпринимают. В Минтрансе о проблеме знают, после консультаций с экспертами ведомство планирует подготовить «единое консолидированное решение».

О рисках, связанных с финансированием местных дорог, рассказал руководитель Российской ассоциации территориальных органов управления автодорогами РАДОР и глава общественного совета Росавтодора Игорь Старыгин на прошедшем на днях совещании в Совете федерации. Он напомнил, что в рамках реформы органов местного самоуправления (речь идет о поэтапно вступающем в силу федеральном законе №33) с 1 января муниципалитеты автоматически потеряют возможность управлять местными дорогами — эти функции передаются на уровень субъекта. Региональные власти могут принять закон об обратной передаче объектов муниципальным образованиям вместе с финансированием, но, по данным РАДОР, ни один субъект этого пока не сделал. Документы должны быть приняты не позднее чем за два месяца до начала очередного финансового года. Это значит, что принципиальные решения и проекты должны быть готовы в первом полугодии, считает Игорь Старыгин. «Вопрос крайне актуальный и требующий оперативных действий»,— заявил он.

По данным Минтранса, общая протяженность дорог в РФ — 1,58 млн км, из которых 1,015 млн км — это местные дороги, проходящие в границах поселений, муниципальных районов, городских округов. К ним также относятся грунтовые и лесные дороги. 502,4 тыс. км автотрасс — региональные, 66,5 тыс.— федеральные. Совокупный объем расходов дорожных фондов регионов в 2024 году составил 1,7 трлн руб., муниципальных — 522 млрд руб. Данные за 2025 год еще не публиковались.

Как сообщили “Ъ” в Минтрансе, на площадке министерства уже началась активная «проработка» вопросов, связанных со статусом местных дорог. Ведомство запросило позиции, в том числе «профильных структур», их соберут, проанализируют и подготовят «единое консолидированное решение». Рассматривается вариант в том числе изменения отраслевого дорожного законодательства. В Минтрансе обратили внимание на то, что именно регионы принимают решения о передаче полномочий по местным дорогам муниципалитетам.

Удельная обеспеченность (расходы на ремонт и содержание) 1 км региональной дороги составляет, по оценке РАДОР, 2,65 млн руб. в год, местной — 0,71 млн руб. Если же местная сеть вольется в региональную, то суммарная финансовая обеспеченность сократится до 1,35 млн руб. на километр. Из-за этого, говорит Игорь Старыгин, возникает риск недостижения показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и майского указа президента, согласно которому к 2030 году 60% всех региональных дорог должны быть отремонтированы. По итогам прошлого года этот показатель достиг 57%. В случае если субъекты никаких действий не предпримут, нужно передать 74 тыс. км региональных дорог, входящих в опорную сеть (объединяет самые важные для экономики трассы с приоритетным финансированием), Росавтодору, считают в РАДОР. В июле 2025 года Минтранс выпустил отчет, согласно которому за год километр содержания региональной дороги подорожал с 489,5 тыс. до 634,8 тыс. руб.

В пресс-службе минтранса Кировской области “Ъ” заверили, что готовят законопроект об обратной передаче полномочий на местный уровень — документ вступит в силу за два месяца до начала финансового года. В пресс-службе главы Республики Марий Эл “Ъ” сказали, что планируют передать полномочия в третьем квартале года. В министерстве транспорта Ульяновской области “Ъ” также заверили, что уже разрабатывают проект закона. «Вместе с тем на сегодняшний день имеется ряд проблемных вопросов, которые требуют проработки на федеральном уровне,— отмечают в министерстве.— В частности, до сих пор не приняты поправки в Бюджетный кодекс, ввиду чего остается открытым вопрос о принципах и механизме финансирования перераспределенных полномочий. Изменения в федеральном бюджетном законодательстве повлекут изменения в системе межбюджетных отношений на уровне региона. Анализ практики субъектов показал, что нет единого подхода и мнений к вопросу финансирования перераспределенных полномочий».

Иван Буранов; Сергей Титов, Ульяновск; Влас Северин, Казань