В Ростове создадут комиссию по сохранению Парамоновских складов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил создать рабочую группу с участием общественности по сохранению памятника федерального значения — Парамоновских складов в Ростове-на-Дону. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Глава региона назвал Парамоновские склады одним из самых проблемных объектов.

«Специалисты доложили — состояние объекта плачевное, фундаменты частично находятся в воде, а склон, пропитанный родниками, нестабилен. При этом сами постройки фактически выполняют роль опоры. Сложность в том, что земля вокруг — федеральная собственность, а фасады складов — объекты культурного наследия»,— говорится в сообщении.

Власти намерены обратиться в Росимущество и разработать проект укрепления склона с сохранением исторического облика фасадов построек, чтобы эта часть набережной имела единый архитектурный стиль.

