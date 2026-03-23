На Ставрополье в 2025 году проверки бизнеса сократились на 20%

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин объявил, что в 2025 году инспекторы провели около 1500 проверок бизнеса — на 20% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба минэка региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эффективность этих проверок выросла до 80%, тогда как в 2021 году она составляла всего 62%. Инспекторы теперь назначают проверки только при наличии данных о нарушениях и после согласования с прокуратурой, что минимизирует административное давление на предпринимателей.

Региональные власти усилили профилактику: в 2025 году они организовали более 12 тыс. таких мероприятий, включая визиты с использованием мобильного приложения «Инспектор». Все ведомства края подключили свои системы к Госуслугам, что позволяет рассматривать документы предпринимателей онлайн без личных визитов. Прокуратура активно помогает: она пресекла свыше 600 необоснованных проверок бизнеса в 2025 году, аннулировала результаты пяти незаконных инспекций и привлекла к ответственности 34 инспектора. Кроме того, благодаря прокурорским вмешательствам предприниматели погасили долги по госконтрактам на 4,1 млн рублей.

Эта тенденция вписывается в федеральную: по всей России проверки бизнеса в 2025 году сократились на 7% — до 273 тыс., плановые — на 13% (до 35 тыс.), внеплановые — на 6% (до 238 тыс.). Эффективность федеральных проверок достигла 88% благодаря риск-ориентированному подходу. На Ставрополье прокуратура ранее, в 2025 году, пресекла свыше 5,5 тыс. необоснованных проверок, что способствовало росту числа юрлиц и ИП — последних прибавилось более чем на 4 тыс.

Власти края развивают экосистему поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и регпроекта по МСП. Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд выдают льготные займы от 1% годовых; с ними сотрудничает почти 650 МСП и самозанятых. В 2026 году на такие займы направят более 700 млн рублей, в том числе по программе «Промышленник» для производств. Регион предлагает свыше 70 инструментов: от бесплатного обучения до консультаций; за 9 месяцев 2025 года бизнес привлек 12 млрд рублей господдержки — на 13% больше, чем годом ранее. Ставрополье возглавляет рейтинг СКФО по качеству институтов поддержки и входит в топ-15 России по числу МСП — 305 тыс. в апреле 2025 года (+16%).

К 2030 году власти реализуют «дорожную карту» из 128 мероприятий по снижению административного давления, росту доли МСП в занятости до 40,8% и упрощению подключения к сетям.

Станислав Маслаков