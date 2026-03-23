В Ростовской области доля нераспроданного жилья в новостройках составила 75%

В Ростовской области 75% квартир в новостройках остаются непроданными. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков «Движение.ру».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что в России ни в одном из регионов с крупными первичными рынками (более 1 млн кв. м строящегося жилья) уровень общей распроданности квартир не достигает 50%. В большинстве случаев этот показатель не превышает 30%. В 15 регионах страны квартиры в домах, запланированных к сдаче в 2026 году, распроданы менее чем на половину от всего объема.

По информации аналитического центра «Движение.ру», рост объема непроданного жилья является естественным следствием значительного увеличения объемов строительства в 2023–2024 годах, когда были зафиксированы рекордные показатели по запуску новых проектов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в начале января 2026 в столице региона оставались нераспроданными 40% квартир в новостройках, запланированных к сдаче до конца 2025 года. Это на 8 п. п. меньше, чем в 2024 году. По итогам исследования город оказался на восьмом месте среди мегаполисов.

Наталья Белоштейн