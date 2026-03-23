Скользкая Флорида

В 1/16 финала Miami Open presented by Itau, проходящего во Флориде крупного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,4 млн, первая ракетка мира Карлос Алькарас в трех партиях проиграл американцу Себастьяну Корде. Потерпев раннюю неудачу на этом «мастерсе» второй год подряд, испанец предоставил итальянцу Яннику Синнеру хороший шанс обострить борьбу за первое место в мировой классификации.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Первый матч между Карлосом Алькарасом и Себастьяном Кордой, учитывающийся в официальных статистических выкладках,— финал итогового молодежного турнира АТР, сыгранный в Милане в ноябре 2021 года, сегодня выглядит весьма примечательным. Тогда 18-летний испанец, который младше американца на три года, добился убедительной победы, лишний раз намекнув, что в мужском теннисе вот-вот загорится новая звезда. Через 12 месяцев Алькарас стал самой молодой первой ракеткой мира по итогам сезона, быстро превратившись в теннисного титана, а Корда до сих пор считается весьма талантливым, ярким, но весьма нестабильным игроком, который подвержен травматизму. Летом прошлом года он пропустил два с половиной месяца из-за стрессового перелома голени и опустился в мировой классификации на 86-е место.

Общий счет встреч Алькараса с Кордой до нынешнего Miami Open был 4:1 в пользу испанца, который уступал этому сопернику только в 2022 году в 1/16 финала «мастерса» в Монте-Карло. В трех следующих матчах Корда не смог взять ни одной партии, и сейчас его шансы снова котировались не слишком высоко, тем более что двумя днями ранее Алькарас уверенно разобрался с талантливым бразильцем Жуаном Фонсекой.

Однако нынешний Корда, который зимой набрал форму, удачно сыграл на двух небольших турнирах категории 250 — дошел до финала в Сан-Диего и взял титул в Делрей-Бич, оказался испанцу не по зубам.

В своем первом же матче против лидера рейтинга АТР американец сотворил сенсацию. Произошло это через 29 лет после того, как в сентябре 1997 года его отец, выступавший под чешским флагом Петр Корда в четвертом круге US Open обыграл тогдашнюю первую ракетку мира Пита Сампраса.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут, хотя, если бы Корда, который по ходу второго сета вел 5:3, в десятом гейме смог подать на матч, все могло закончиться гораздо быстрее. Но в тот момент испанец выстоял. Более того, когда в начале третьего сета Алькарас взял пятый гейм подряд, казалось, что его главные проблемы остались позади. Именно тогда и началось самое интересное. Преодолев временный спад, Корда полностью подавил своей активностью титулованного оппонента. В итоге — 6:3, 5:7, 6:4. Таким образом, американец, который на данный момент занимает в классификации АТР 36-е место, стал самым низкорейтинговым победителем Алькараса с марта прошлого года, когда испанец также в Майами, только в стартовом для себя втором круге, проиграл 55-й ракетке мира бельгийцу Давиду Гоффену. А ведь было время, когда в Майами испанец выступал гораздо лучше — в 2022 году свой первый титул на «мастерсах» он завоевал именно там.

Второе подряд фиаско Алькараса во Флориде может показаться симптоматичным, но делать далеко идущие выводы по этому поводу не следует. В прошлом сезоне во многом благодаря раннему вылету из-за поражения от Гоффена он сумел идеально подготовиться к грунтовому сезону, по ходу которого победил в Монте-Карло, Риме и на Roland Garros.

Тем не менее борьба за первое место в рейтинге, на которое в обозримом будущем снова может претендовать экс-первая ракетка мира Янник Синнер, по всей видимости, обострится. На данный момент отставание итальянца от Алькараса, который недавно проиграл Даниилу Медведеву в полуфинале «мастерса» в Индиан-Уэллсе, составляет 2150 очков. А через неделю в случае победы Синнера в Майами оно может сократиться до 1240 баллов.

Евгений Федяков