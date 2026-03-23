Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На территории ЦРБ Темрюка обнаружили ржавую авиабомбу времен ВОВ

Авиабомбу массой 100 кг нашли на территории Центральной районной больницы в Темрюке, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края. Боеприпас обнаружили во время земляных работ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обследовали найденный предмет. Они установили, что на территории больницы располагалась авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас извлекли из земли и транспортировали на безопасное расстояние от жилых домов. В настоящее время обнаруженная авиабомба уничтожена.

София Моисеенко

Новости компаний Все