На территории ЦРБ Темрюка обнаружили ржавую авиабомбу времен ВОВ

Авиабомбу массой 100 кг нашли на территории Центральной районной больницы в Темрюке, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края. Боеприпас обнаружили во время земляных работ.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обследовали найденный предмет. Они установили, что на территории больницы располагалась авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас извлекли из земли и транспортировали на безопасное расстояние от жилых домов. В настоящее время обнаруженная авиабомба уничтожена.

София Моисеенко