Путин вновь призвал нефтяные компании направить допдоходы на погашение кредитов

Президент Владимир Путин посоветовал российским нефтегазовым компаниям направить дополнительные доходы от роста мировых котировок на погашение задолженности перед банками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

«Уже говорил: российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки»,— сказал он на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля).

На совещании правительства по мировому рынку нефти и газа 9 марта президент отметил резкий рост цен, связанный с обострением на Ближнем Востоке. Он указывал, что российским энергокомпаниям следует воспользоваться ситуацией и сократить долги перед отечественными банками.