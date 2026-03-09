Путин призвал российские компании использовать момент высоких цен на нефть и газ

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа обратил внимание на резкий рост цен на нефть, вызванный обострениями на Ближнем Востоке. По его словам, российским энергокомпаниям нужно использовать сложившуюся ситуацию и направить дополнительную экспортную выручку на погашение задолженности перед отечественными банками.

Российский президент отметил, что конкуренция среди поставщиков энергоресурсов сейчас обостряется, и подчеркнул стабильность российских энергетических компаний. Он также напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях попыток дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть и газ.

Причиной подорожания стало, в том числе, блокирование Ормузского пролива — важного пути для транспортировки нефти с Ближнего Востока. Глава государства признал, что полностью переключить поставки ближневосточной нефти в обход пролива пока невозможно. При этом поставки сжиженного природного газа с региона резко сократились, и восстановление производства займет недели или месяцы.