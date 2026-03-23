В 2025 году продажи шаурмы на Кубани снизились на 9%

В Краснодарском крае по итогам 2025 года продажи шаурмы сократились на 9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные IT-компании «Эвотор».

Наиболее заметное снижение спроса зафиксировано в Волгоградской области (–20%), Хабаровском крае (–19%) и Красноярском крае (–15%). Сокращение продаж также отмечено в ряде других регионов, включая Нижегородскую и Калининградскую области (по –9%), а также Свердловскую область (–5%) и Республику Башкортостан (–4%).

В целом по стране в 2025 году продажи шаурмы в натуральном выражении выросли на 3%. Максимальная динамика отмечена в Республике Саха (Якутия) (+68%), Саратовской области (+25%), а также в Иркутской области, Приморском и Пермском краях (по +12%).

В январе—феврале 2026 года продажи шаурмы в России снизились на 12% в количественном выражении, при этом выручка сократилась лишь на 1% на фоне роста средней цены на 13%, до 289 руб. за единицу. В Москве спрос упал на 13%, в Санкт-Петербурге — на 8%, тогда как в отдельных регионах, включая Якутию, Башкортостан и Крым, зафиксирован рост продаж.

Вячеслав Рыжков