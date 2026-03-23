В Махачкале за шантаж интимными фото задержаны четверо несовершеннолетних

Сотрудники УУР МВД Дагестана задержали четверых 15- и 16-летних жителей Каспийска по подозрению в вымогательстве за сокрытие интимных снимков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

«Установлено, что указанные лица для шантажа познакомились с 20-летним жителем Махачкалы. Некоторое время они вели интимную переписку, в ходе которой последний отправлял им свои откровенные фото и видео», — отметили в ведомстве.

Через пару дней фигуранты назначили встречу жертве. Угрожая опубликовать компрометирующую информацию, они стали вымогать деньги.

Пострадавший отдал подросткам имеющиеся при себе 150 тыс. руб. Парень отдал им сразу. Подозреваемых задержали при передаче остальной части денег — 250 тыс. руб. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн