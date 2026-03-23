Приговор вице-спикеру заксобрания Красноярского края огласят 12 мая

Кировский райсуд Красноярска назначил на 12 мая оглашение приговора по резонансному делу о предполагаемых хищениях при поставках товаров в заполярный город Игарка. Главными фигурантами этого дела являются зампред регионального парламента Сергей Натаров и его сын Антон, для которых прокуратура запросила соответственно 14 и 13 лет колонии общего режима, а также штрафы в размере 5 млн руб. и 3 млн руб. Адвокаты настаивают на невиновности подзащитных, сообщил Telegram-канал парламентария.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2023 года Генпрокуратура РФ направила в суд дело о хищениях при поставках товаров в Игарку в 2016-2018 годах. По результатам расследования 12 обвиняемым, среди которых отец и сын Натаровы, инкриминировали ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридических лиц). По подсчетам следствия, ущерб составил свыше 100 млн руб. Примерно 3 млн руб. из этой суммы, уверены правоохранители, были легализованы.

Илья Николаев