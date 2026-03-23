«Яндекс» прокомментировал данные МВД о риске слежки через умные колонки

Служба безопасности «Яндекса» (MOEX: YDEX) не зафиксировала случаев удаленного взлома умных колонок. Так в компании прокомментировали «Ъ» предупреждение МВД о том, что мошенники могут через эти устройства следить за потенциальными жертвами.

В «Яндексе» заверили, что все данные между умной колонкой и облаком передаются с использованием многоуровневого шифрования, а ее ПО постоянно обновляют. Кроме того, доступ к управлению колонкой возможен только через подтвержденный аккаунт. В целях совершенствования защиты аккаунтов «Яндекс», в частности, внедряет ML-алгоритмы, которые помогают выявлять подозрительную активность.

По данным МВД, распознать взлом можно, если умная колонка произвольно активируется, включает музыку, делает звонки или другие действия, которые пользователь не запрашивал. Помимо этого в аккаунте можно заметить устройства или действия, которые пользователь не узнает. Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко советовал россиянам воздерживаться от обсуждения чувствительных тем рядом с умными колонками. В Госдуме сочли это заявление безответственным и провокационным.