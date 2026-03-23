МВД: мошенники могут следить за потенциальными жертвами через умные колонки

В полиции рассказали о рисках взлома мошенниками умных колонок и других голосовых ассистентов. По мнению Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями.

Как отмечается в публикации пресс-службы, распознать взлом можно, если колонка произвольно активируется, включает музыку, делает звонки или другие действия, которые пользователь не запрашивал. Кроме того, в аккаунте можно заметить устройства или действия, которые пользователь не узнает.

В случае появления подозрений на взлом в ведомстве рекомендовали немедленно отключить устройство от питания или интернета и поменять пароль от аккаунта, к которому привязана колонка. Также необходимо проверить список подключенных устройств и удалить неизвестные девайсы, обновить программное обеспечение и приложения до последних версий.

«Наша служба безопасности не наблюдает случаев удаленного взлома умных колонок, — сообщили «Ъ» в «Яндексе». — Умные колонки разработаны с учетом строгих требований кибербезопасности: все данные между колонкой и облаком передаются с использованием многоуровневого шифрования, ПО постоянно обновляется, а доступ к управлению возможен только через подтвержденный аккаунт пользователя».

