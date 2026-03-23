РСТ: россияне сократят продолжительность заграничного отпуска

Туроператоры не фиксируют заметного влияния ослабления рубля на спрос на зарубежные поездки, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Путешественники при этом все чаще уменьшают продолжительность отдыха или выбирают более доступные отели. Также растет доля раннего бронирования с полной или частичной предоплатой, чтобы зафиксировать курс.

«Колебание курса валют до 90 рублей за доллар и 110 за евро остается вполне комфортным для сохранения темпов продаж, даже с учетом того, что рынок потерял примерно 30% объема предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке … Скорее всего, туристы просто скорректируют планы на отпуск, сократив его продолжительность или понизив уровень размещения. Такое уже происходило в позапрошлом году, когда доллар подбирался к отметке 100 рублей и даже переходил ее»,— пояснил член правления РСТ Артур Мурадян.

Туристический рынок начал восстанавливаться после резкого снижения продаж из-за конфликта на Ближнем Востоке. На этой неделе спрос увеличился на 5–30% по сравнению с предыдущей, а по отдельным направлениям вырос вдвое. После ограничения поездок в ОАЭ туристы переключаются на Мальдивы, Китай, Египет, Турцию, Таиланд и Вьетнам.

