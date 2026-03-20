Мальдивный новый мир

Туристический рынок начал восстанавливаться после резкого падения продаж из-за начала конфликта на Ближнем Востоке. На текущей неделе продажи выросли на 5–30% к предыдущей, а некоторые направления показали двукратный рост. Лишившись возможности отдыхать в ОАЭ, туристы выбирают Мальдивы, Китай, Египет, Турцию, Таиланд и Вьетнам.

Мальдивы

Спрос на заграничные организованные туры на текущей неделе вырос на 30% к предыдущей, рассказал “Ъ” вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он связывает это с восстановлением рынка после просадки из-за конфликта на Ближнем Востоке. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил более скромный рост — на 10%. Продажи, по его словам, пока ниже прошлогодних на 18–20%, в начале конфликта отставание достигало 30–40%.

Туроператоры фиксируют сдержанное улучшение ситуации.

В «Русском экспрессе» отметили увеличение продаж на 5% за неделю, но они ниже прошлогодних на 35%. В «Интуристе» картина сильно зависит от направления: совокупный объем восстановить не удалось. Но бронирования Египта, например, год к году выросли в два раза. В Fun & Sun говорят от медленном восстановлении спроса. Данные компаний могут отличаться: у одних туроператоров ОАЭ занимали 1% от общих продаж, у других — 65%, обращает внимание господин Мкртчян.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к ограничению авиасообщения и отменам запланированных поездок. Обрушились и новые бронирования. Это было связано как непосредственно с закрытием ОАЭ, так и с потерей удобных стыковок в ближневосточных странах: транзитом через них могли путешествовать до 700 тыс. человек в год.

На рынке реализуется спрос, связанный в том числе с перебронированиями, которые туроператоры могут регистрировать как новые продажи. 3 марта Минэкономики рекомендовало бизнесу приостановить реализацию туров, а путешественникам воздержаться от поездок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт. С этого момента туроператоры должны в полном объеме компенсировать стоимость отмененных туров.

Суммарно речь шла примерно о 100 тыс. пакетов.

Господин Горин говорит, что аннулированы с возвратом 100% средств в итоге были 20% туров, остальные 80% клиентов выбрали другие направления. В Fun & Sun говорят, что в качестве альтернативы клиенты чаще всего выбирают Египет, Турцию и Вьетнам. Данные «Слетать.ру» указывают на рост спроса на Китай в марте в 2,5 раза год к году, объем бронирований во Вьетнам увеличился в 8,5 раза. Это связано и с расширением программ туроператоров. О запуске дополнительных чартеров во Вьетнам в партнерстве с VietJet Air на этой неделе заявили, например, Anex и «Интурист».

Клиенты премиальных отелей ОАЭ переориентировались на Мальдивы, добавляют в Fun & Sun. Нарастить продажи в страну туроператорам, по словам господина Горина, сейчас удается в том числе за счет расширения прямой перевозки. После введения ограничений в ОАЭ «Аэрофлот» существенно увеличил количество кресел на таких направлениях, как Мальдивы, Шри-Ланка, Вьетнам и Таиланд, отмечает он. Путешественники, по словам эксперта, также летают со стыковками через Турцию, Азербайджан и Китай, постепенно восстанавливается и предложение рейсов через ОАЭ.

В «Русском экспрессе» отмечают, что в структуре новых продаж на неделе лидером стала Турция, доля которой составила 28,5% от всего объема бронирований. Год к году значение выросло на 8,6 процентного пункта (п. п.). Доля Китая увеличилась более чем в два раза, до 17,1%, Таиланда — на 1,8 п. п., до 6,9%. Мальдивы сформировали 5,1% заказов, хотя ранее не входили в число наиболее востребованных стран. Годом ранее ОАЭ формировали 39% от совокупного объема мартовских продаж, напоминают в «Русском экспрессе».

Продажи может подстегивать и ослабление рубля: стоимость размещения в отелях за рубежом номинируется в валюте и колебания курса оказывают прямое влияние на стоимость туров.

20 марта, согласно официальному курсу ЦБ, доллар стоил 84,8 руб., евро — 96,9 руб. За месяц стоимость валют выросла на 10,7% и 7,5% соответственно. Дмитрий Горин не исключает, что это стимулирует продажи: клиенты стремятся зафиксировать стоимость отдыха.

Пока средняя стоимость проданных туров за границу существенно не поменялась. По данным «Слетать.ру», на поездки в Турцию туристы тратят в среднем 254,3 тыс. руб. Год к году значение увеличилось на 5%. Для Китая рост составил 17%, до 215,2 тыс. руб. Таиланд подорожал на 1%, до 222,3 тыс. руб. Для Египта значение снизилось на 10%, до 209 тыс. руб.

Александра Мерцалова