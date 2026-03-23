В Буденновске подрядчика по ремонту горпарка заподозрили в мошенничестве

В Буденновске заместителя генерального директора подрядной организации по благоустройству городского парка заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 2 млн руб. коммерческой организации подозревается в мошенничестве при исполнении муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Установлено, что муниципальный контракт на благоустройство парка был заключен в 2024 году. При его выполнении подрядчик внес заведомо ложные сведения в отчетные документы, отразив в них работы, которые в действительности не проводились.

«Согласно выводам проведенной строительно-технической экспертизы при укладке тротуарной плитки использовалась более дешевая песчано-щебеночная смесь вместо пескобетонной»,— отметили в ведомстве.

На имущество подозреваемого наложен арест. Расследование продолжается.

