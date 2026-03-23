Бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год увеличили на 2 млрд рублей

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год увеличили на 2,07 млрд руб. Гордума единогласно одобрила соответствующие изменения на мартовском заседании.

С учетом изменений доходы составили 78,74 млрд руб., расходы — 81,79 млрд, дефицит остался прежним — 3,05 млрд руб.

Основной рост бюджета связан с поступлением областной субсидии: 1,12 млрд руб. дополнительно направят на создание террасного парка в Почаинском овраге.

Кроме того, 682 млн руб. направят на реконструкцию дорог по улице Ильинской и в Плотничном переулке. Почти 55 млн руб. выделят на строительство автодороги по улицам Пожарского, Минина, Деловой и Нагорной в поселке Новинки.

При этом почти на 603 млн руб. сокращают расходы на обслуживание муниципального долга. На 17 млн руб. уменьшают расходы на ремонт фасадов объектов культурного наследия, почти на 12 млн руб. — на устройство выставочного пространства в районе домов №20 и №22 по улице Советской.

Галина Шамберина