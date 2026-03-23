В Анапе мужчина бросил горящий предмет на чужой земельный участок
Полиция Анапы организовала проверку по факту возможных противоправных действий в ДНТ «Южное». Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.
Сотрудники полиции в социальных сетях обнаружили сведения о том, что неизвестный мужчина, выйдя из автомобиля, бросил на территорию чужого земельного участка неустановленный горящий предмет, что спровоцировало хлопок. Правоохранительные органы зарегистрировали материал.
В настоящее время полицейские устанавливают личность нарушителя. Его действиям дадут правовую оценку. В пресс-службе полиции Кубани подчеркнули, что в ОМВД Анапы заявлений по данному факту не поступало.