В Анапе мужчина бросил горящий предмет на чужой земельный участок

Полиция Анапы организовала проверку по факту возможных противоправных действий в ДНТ «Южное». Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции в социальных сетях обнаружили сведения о том, что неизвестный мужчина, выйдя из автомобиля, бросил на территорию чужого земельного участка неустановленный горящий предмет, что спровоцировало хлопок. Правоохранительные органы зарегистрировали материал.

В настоящее время полицейские устанавливают личность нарушителя. Его действиям дадут правовую оценку. В пресс-службе полиции Кубани подчеркнули, что в ОМВД Анапы заявлений по данному факту не поступало.

Кристина Мельникова