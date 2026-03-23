Колумбийский футболист умер в 18 лет после потери сознания во время матча

Полузащитник молодежной команды колумбийского «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон умер на 19-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба. 21 марта он потерял сознание во время матча внутреннего соревнования.

Сантьяго Кастрильон

Сантьяго Кастрильон

Фото: @JuankPiza

В сообщении клуба уточняется, что футболисту незамедлительно оказали помощь врачи команды, а после он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Сантьяго Кастрильон скончался в воскресенье, не приходя в сознание, «в окружении семьи, товарищей по команде и друзей».

Кастрильона несколько раз включали в заявку «взрослой» команды «Мильонариоса», на поле за нее он не выходил. Он получал вызов в сборную Колумбии среди игроков до 19 лет.

Арнольд Кабанов

