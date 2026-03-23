В Ростовской области выявили незаконное продление сроков годности молока

В Ростовской области выявили незаконное продление сроков годности молочной продукции на предприятии индивидуального предпринимателя в Родионово-Несветайском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ведомство установило, что уполномоченное лицо предпринимателя через транзакцию «производство» искусственно увеличило срок годности обезжиренного пастеризованного молока. Отмечается, что подобные манипуляции могут привести к поступлению в торговую сеть некачественной продукции, поскольку установить точную дату истечения срока годности становится невозможно.

По результатам проверки ведомство аннулировало регистрацию уполномоченного лица предпринимателя. Нарушителю объявили предостережение.

Константин Соловьев

