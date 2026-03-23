Поликлинику на Московском проспекте в Ярославле могут продать за 44,4 млн рублей
В Ярославле здание бывшей поликлиники № 1 на Московском проспекте, являющееся объектом культурного наследия «Здание детского Николаевского приюта», выставили на торги посредством публичного предложения. Прием заявок объявлен на площадке «ГИС Торги».
Фото: Российский аукционный дом
Цена первоначального предложения — 88,8 млн руб. Минимальная цена, по которой может быть продано имущество, определена в 44,4 млн руб. Вместе со зданием больницы продаются здание флюорографии, гараж, сарай и земельный участок. Торги проведут 24 апреля.
Здание бывшей поликлиники находится в аварийном состоянии, с 2023 года законсервировано. Власти считают, что объект можно использовать для туристического бизнеса. В конце 2024 года его включили в план приватизации, с тех пор торги неоднократно объявлялись, но заявок от потенциальных собственников не поступало, в связи с чем процедуры признавали несостоявшимися.