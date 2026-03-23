Поликлинику на Московском проспекте в Ярославле могут продать за 44,4 млн рублей

В Ярославле здание бывшей поликлиники № 1 на Московском проспекте, являющееся объектом культурного наследия «Здание детского Николаевского приюта», выставили на торги посредством публичного предложения. Прием заявок объявлен на площадке «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

Цена первоначального предложения — 88,8 млн руб. Минимальная цена, по которой может быть продано имущество, определена в 44,4 млн руб. Вместе со зданием больницы продаются здание флюорографии, гараж, сарай и земельный участок. Торги проведут 24 апреля.

Здание бывшей поликлиники находится в аварийном состоянии, с 2023 года законсервировано. Власти считают, что объект можно использовать для туристического бизнеса. В конце 2024 года его включили в план приватизации, с тех пор торги неоднократно объявлялись, но заявок от потенциальных собственников не поступало, в связи с чем процедуры признавали несостоявшимися.

Алла Чижова